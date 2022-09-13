Об этом сообщает Офис генпрокурора .

Кроме того, по данным ювенальных прокуроров, получили ранения более 749 детей.

По состоянию на 13 сентября больше детей пострадало в областях на востоке и юге Украины: Харьковской, Киевской, Черниговской, Луганской, Николаевской, Херсонской и Запорожской. В Донецкой области количество пострадавших возросло до 392.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

В частности, 12 сентября в результате обстрела поселка Константиновка Донецкой области ранены двое мальчиков 15 и 14 лет.

По состоянию на 13 сентября 231 ребенка считают пропавшими без вести, 7552 ребенка депортированы оккупантами, 5613 детей удалось обнаружить и 55 из них вернуть домой.

Также ОГПУ напомнило о платформе "Дети войны" . С ее помощью можно сообщить и найти информацию о детях, пострадавших от войны.

1 августа в Украине заработал портал "Дети войны", помогающий в поиске детей, пострадавших от войны.