За время полномасштабной войны в Украине погибли 437 детей

Об этом сообщает Офис генерального прокурора .

По официальной информации ювенальных прокуроров, 437 детей погибли и более 839 получили ранения разной степени тяжести. Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 424. В Харьковской пострадало 266, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 75, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 64, Днепропетровской – 32.

Также в Офисе генпрокурора рассказали, что 19 ноября в результате обстрела врагом села Огромное Херсонской области получила ранение семья вместе с 5-летним ребенком.

В России начали открыто пропагандировать депортацию и усыновление украинских детей.

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