За время полномасштабной войны в Украине погиб 461 ребенок
С начала полномасштабного вторжения России в Украину погиб по меньшей мере 461 ребенок, еще более 919 получили ранения
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Так по состоянию на утро 6 февраля в Украине в результате боевых действий пострадали не менее 1380 детей. 461 из них погиб, еще более 919 получили ранения.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 443, Харьковской – 270, Киевской – 123, Херсонской – 86. В Запорожской области пострадало 84 ребенка, Николаевской – 83, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 63.
Однако данные не окончательны. В настоящее время специалисты работают над их установлением в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Кроме того, стало известно, что 2 февраля в результате вражеских артиллерийских обстрелов города Голая Пристань в Херсонской области загорелся автомобиль. В ней находились три человека, среди которых 8-летний мальчик, погибший.
- 5 февраля при содействии Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Украину удалось вернуть еще двоих детей, незаконно вывезенных на территорию РФ.
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