За время полномасштабной войны в Украине погиб 461 ребенок

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Так по состоянию на утро 6 февраля в Украине в результате боевых действий пострадали не менее 1380 детей. 461 из них погиб, еще более 919 получили ранения.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 443, Харьковской – 270, Киевской – 123, Херсонской – 86. В Запорожской области пострадало 84 ребенка, Николаевской – 83, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 63.

Однако данные не окончательны. В настоящее время специалисты работают над их установлением в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Кроме того, стало известно, что 2 февраля в результате вражеских артиллерийских обстрелов города Голая Пристань в Херсонской области загорелся автомобиль. В ней находились три человека, среди которых 8-летний мальчик, погибший.