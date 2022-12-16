За время полномасштабной войны в результате действия России погибли 449 детей и еще 859 получили ранения
С 24 февраля по 16 декабря в результате военного действия России на территории Украины погибли по меньшей мере 449 детей и еще 859 получили ранения различной степени тяжести
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора .
"По состоянию на утро 16 декабря 2022 года более 1308 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 449 детей погибли и более 859 получили ранения разной степени тяжести", - пишет пресс-служба.
Больше детей пострадало на Донетчине - 428, Харьковщине - 267, Киевщине - 117, а также в Николаевской области - 80, Запорожской - 78, Херсонской - 74, Черниговской - 68, Луганской - 65 и Днепропетровской - 34.
За последние сутки стало известно о гибели двух мальчиков 14 и 17 лет возле города Торец Донецкой области. 14 декабря дети взорвались на противотанковой мини.
12 декабря в результате обстрела рашистами Херсона получили ранения двое детей 6 и 10 лет.
Также 15 декабря от огня российских кафиров в городе Марганец Днепропетровской области получила ранение 16-летняя девушка.
"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - добавляют в пресс-службе.
Кроме того, бомбардировки рашистов повредили 3126 учебных заведений. Из них 337 – разрушены полностью.
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