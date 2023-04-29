За время полномасштабной войны уже 45 038 украинцев и украинок отмечены государственными наградами, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всего за время полномасштабной войны уже 45 038 украинцев и украинок отмечены государственными наградами, что является свидетельством ежедневного героизма людей
Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.
Также президент сообщил, что на днях подписал новые указы о награждении украинских защитников.
"Еще около 450 воинов Вооруженных Сил Украины, Сухопутных войск, десантников, Воздушных сил, Терробороны и еще более 300 – из Национальной гвардии, нашей полиции, ДСНС, наши пограничники", - сказал он.
- 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил , что Украине и миру недостаточно только того, чтобы РФ была слабой, как это уже происходит. Надо, чтобы она полностью ответила за все содеянное ею.
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