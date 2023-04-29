Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

Также президент сообщил, что на днях подписал новые указы о награждении украинских защитников.

"Еще около 450 воинов Вооруженных Сил Украины, Сухопутных войск, десантников, Воздушных сил, Терробороны и еще более 300 – из Национальной гвардии, нашей полиции, ДСНС, наши пограничники", - сказал он.