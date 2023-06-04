За время полномасштабной войны точно известно о гибели 485 детей, - Зеленский
С начала полномасштабного вторжения официально известно о 485 погибших детях. Однако на самом деле это число может быть больше
Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Российский террор унес жизни сотен наших детей, и только за время от 24 февраля, за время полномасштабной войны, доподлинно известно о гибели 485 детишек. Это число, которое мы можем официально подтвердить, зная данные каждого ребенка", - заявил лидер государства.
Также он добавил, что каждый раз при деоккупации украинского города Украина узнает о страшной правде об оккупации.
"О том, сколько людей, сколько детей в погребениях на оккупированной территории - в могилах этой войны, этой агрессии. И сколько до сих пор под руинами в сожженных Россией украинских городах и селах", - отметил Зеленский.
Кроме этого, он добавил, что по состоянию на 4 июня 2023 года, благодаря разным усилиям удалось вернуть в Украину 371 ребенка из депортации.
"При том, что нам точно известно по крайней мере о 19 505 депортированных украинских детях, и это лишь часть всех тех наших маленьких украинцев и украинок, которые до сих пор у врага. Которых мы всех должны вернуть", - сказал лидер.
Также он добавил, что сегодня, 4 июня, в Украине – День памяти детей, погибших в результате российской агрессии.
Известно, что уже завершилась спасательная операция в Подгородном на Днепровщине, где российская ракета разрушила дома.
В результате атаки 25 человек получили ранения, из них пятеро - дети. Также погибла 2-летняя девочка.
"Давид, ему 6 лет, – тяжелое состояние, мальчик госпитализирован. Денис, ему 11 лет, – тоже тяжелое состояние, госпитализирован. Александр, 15 лет, – тоже тяжелое состояние. Лиза, 17 лет, – лечение амбулаторное. Кира, ей 10 лет, - минно-взрывная травма, лечение амбулаторное. Больно видеть такие отчеты", - заявил Зеленский.
- Напомним, что 3 июня 2023 года российские террористы нанесли террористический удар по жилому дому в городе Подгородное Днепропетровской области, что фактически является пригородом Днепра. В результате атаки пострадали 22 человека, среди них 5 детей. Также погибла 2-летняя девочка.
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