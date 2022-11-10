Об этом информирует представитель СБУ Артем Дехтяренко во время брифинга.

Сообщается, что с 24 февраля СБУ разоблачила более 700 вероятных коллаборантов, людей, которые помогали российским оккупантам в захвачении украинских территорий.

"Из них по состоянию на данный момент в суд направлено 265 производств по подозрению 268 человек. Другие - сейчас на стадии расследования. Кроме того, в отношении 53 правонарушителей уже есть судебные приговоры", - подчеркнул Дехтяренко.

Спикер рассказал об одном из случаев, когда гражданский человек помогал рашистам в Киевской области.

"В начале полномасштабного вторжения один человек привел в окрестности Киева более 120 единиц военной техники (танки, БМП, гаубицы). Он сам вышел на врага: как только их колонны пересекли государственную границу, предложил свою помощь и якобы безопасный коридор в украинскую столицу. После бегство рашистов он пытался избежать правосудия, но СБУ его задержали", – добавил Дехтяренко.

СБУ перехватила документы и идентифицировала более 1,5 тыс. организаторов референдума на Запорожье, среди которых российские силовики и коллаборанты.

Народному депутату Украины III—IX созывов Андрею Деркачу, объявленному в международный розыск по подозрению в государственной измене и незаконному обогащению, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Двух бывших нардепов и так называемую чиновницу "ДНР" будут судить за госизмену и незаконное пересечение границы. Злоумышленники в Киевской области призвали население поддерживать оккупацию.

СБУ объявила подозрение главе "Минздрава ДНР", который способствовал захвату более 20 больниц в Мариуполе, Волновахе и Мангуше.

Еще пятеро боевиков "ЛДНР", захватывавших Мариуполь и Северодонецк, осуждены от 10 до 13 лет за решеткой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb