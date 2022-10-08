За время полномасштабной войны россияне убили в Украине 421 ребенка

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По состоянию на 8 октября россияне убили в Украине 421 ребенка, еще 790 детей получили ранения различной степени тяжести.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 405, Харьковской - 252, Киевской - 116, Николаевской - 75, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Запорожской - 54, Днепропетровской - 30", - говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательны. В настоящее время идет работа по установлению точного количества пострадавших детей в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В частности, 6 октября в поселке Подгорное на мине взорвались и погибли двое детей от 5 до 10 лет. 7 октября в городе Курахово Донецкой области от тяжелых ранений скончалась 16-летняя девочка, а в поселок Крипотино Запорожской области в результате обстрела травмирован 1-летний ребенок.

В настоящее время 7992 ребенка депортированы, 238 - считаются пропавшими без вести. Уже нашли 6427 детей, а 59 – вернули.

Также Офис генпрокурора напомнил о платформе "Дети войны" , где можно сообщить и найти информацию о детях, пострадавших за время полномасштабной войны.

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