За время полномасштабной войны россияне убили в Донецкой области 882 мирных жителя
За 23 сентября в результате полномасштабной войны с Россией в Донецкой области погибли два человека, еще трое получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Так, за 24 сентября в Бахмуте и Красногоровке были обнаружены двое погибших мирных жителей. Еще трое получили ранения.
Всего за время полномасштабного вторжения РФ убила по меньшей мере 882 гражданских в Донецкой области, 2225 - ранены. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, точное количество которых невозможно посчитать.
- Мужчинам, получившим на временно оккупированных территориях российское гражданство, начали раздавать повестки в армию РФ.
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