Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Так, за 24 сентября в Бахмуте и Красногоровке были обнаружены двое погибших мирных жителей. Еще трое получили ранения.

Всего за время полномасштабного вторжения РФ убила по меньшей мере 882 гражданских в Донецкой области, 2225 - ранены. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, точное количество которых невозможно посчитать.

Мужчинам, получившим на временно оккупированных территориях российское гражданство, начали раздавать повестки в армию РФ.