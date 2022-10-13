За время полномасштабной войны Россия убила 990 мирных жителей Донетчины
За сутки 12 октября россияне убили в Авдеевке на Донетчине семерых мирных жителей, еще 13 получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Также в освобожденном Лимане обнаружены четверо убитых россиянами во время оккупации.
В общей сложности за время полномасштабной войны россияне убили на Донетчине 990 гражданских, ранили - 2390. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где пока невозможно посчитать точное их количество.
- 12 октября стало известно, что на освобожденных территориях Донетчины эксгумировано более 120 тел мирных жителей и военных.
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