За время полномасштабной войны Россия убила 465 украинских детей, по меньшей мере 940 были ранены
С 24 февраля 2022 года по 23 марта 2023 года в результате военных действий российских войск в Украине погибли 465 детей, по меньшей мере 940 получили ранения
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"По состоянию на утро 23 марта 2023 года более 1405 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 465 детей погибли и более 940 получили ранения разной степени тяжести", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что эти данные не окончательны, ведь идет работа по установлению информации в местах боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 446, Харьковской - 273, Киевской - 125, Херсонской - 94, а также в Запорожской области - 88, Николаевской - 85, Черниговской - 68, Луганской - 66 и Днепропетровской - 66.
22 марта стало известно о гибели 17-летнего парня в Обуховском районе Киевской области. Там российский беспилотник "шахед" попал в общежитие.
Также в среду в результате ракетного удара армии РФ по жилым домам в городе Запорожье ранения получили трое детей в возрасте 7, 8 и 9 лет.
Также из-за массированных обстрелов врага повреждено 3126 учебных заведений, из них 438 - разрушены полностью.
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