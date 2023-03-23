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За время полномасштабной войны Россия убила 465 украинских детей, по меньшей мере 940 были ранены

23 мартa, 2023 четверг
10:13
Криминал

С 24 февраля 2022 года по 23 марта 2023 года в результате военных действий российских войск в Украине погибли 465 детей, по меньшей мере 940 получили ранения

Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"По состоянию на утро 23 марта 2023 года более 1405 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 465 детей погибли и более 940 получили ранения разной степени тяжести", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что эти данные не окончательны, ведь идет работа по установлению информации в местах боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 446, Харьковской - 273, Киевской - 125, Херсонской - 94, а также в Запорожской области - 88, Николаевской - 85, Черниговской - 68, Луганской - 66 и Днепропетровской - 66.

22 марта стало известно о гибели 17-летнего парня в Обуховском районе Киевской области. Там российский беспилотник "шахед" попал в общежитие.

Также в среду в результате ракетного удара армии РФ по жилым домам в городе Запорожье ранения получили трое детей в возрасте 7, 8 и 9 лет.

Также из-за массированных обстрелов врага повреждено 3126 учебных заведений, из них 438 - разрушены полностью.

Россия
Запорожье
Киевщина
война с Россией
воєнні злочини Росії
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