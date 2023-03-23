Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"По состоянию на утро 23 марта 2023 года более 1405 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 465 детей погибли и более 940 получили ранения разной степени тяжести", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что эти данные не окончательны, ведь идет работа по установлению информации в местах боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 446, Харьковской - 273, Киевской - 125, Херсонской - 94, а также в Запорожской области - 88, Николаевской - 85, Черниговской - 68, Луганской - 66 и Днепропетровской - 66.

22 марта стало известно о гибели 17-летнего парня в Обуховском районе Киевской области. Там российский беспилотник "шахед" попал в общежитие.

Также в среду в результате ракетного удара армии РФ по жилым домам в городе Запорожье ранения получили трое детей в возрасте 7, 8 и 9 лет.

Также из-за массированных обстрелов врага повреждено 3126 учебных заведений, из них 438 - разрушены полностью.