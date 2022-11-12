За время полномасштабной войны Россия потеряла более 80 тыс. военных, 2838 танков и 5730 боевых бронемашин, - Генштаб
С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 80210 солдат, 2838 танков и 5730 боевых бронемашин
Об этом сообщает Генштаб ВСУ на фейсбуке .
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 12 ноября ориентировочно составили:
- личного состава – около 80 210 (+810) человек ликвидировано
- танков ‒ 2838 (+24) ед.
- боевых бронированных машин – 5730 (+34) ед.
- артиллерийских систем – 1829 (+12) ед.
- РСЗО – 393 (+0) ед.
- средства ПВО – 205 (+0) ед.
- самолетов – 278 (+0) ед.
- вертолетов – 261 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1506 (+1) ед.
- крылатые ракеты ‒ 399 (+0) ед.
- корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4279 (+20) ед.
- специальная техника ‒ 160 (+1) ед.
Данные уточняются.
- 12 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что ВСУ проводят стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях Херсонской области.
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