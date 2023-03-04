Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика За время полномасштабной войны Россия нанесла 255 ударов по объектам электроэнергетики Украины

За время полномасштабной войны Россия нанесла 255 ударов по объектам электроэнергетики Украины

4 мартa, 2023 суббота
18:52
Экономика

С 24 февраля 2022 года Россия 255 раз обстреливала объекты электроэнергетики Украины, больше всего ударов она нанесла в октябре

Об этом информирует Энергоатом .

По состоянию на 20 февраля 2023 г. российская армия нанесла по объектам электроэнергетики Украины 255 ударов. Больше всего обстрелов было зафиксировано в октябре - 82 удара, а меньше всего в августе - тогда объекты энергетики обстреливали трижды.

В Киевской области объекты энергоинфраструктуры обстреляли 22 раза, из них 12 – в Киеве. Также 22 раза наносили удары по объектам энергетики в Днепропетровской области.

В Харьковской и Донецкой областях было зафиксировано 20 ударов по объектам электроэнергетики. На Запорожье враг 16 раз обстрелял энергетическую инфраструктуру, в Сумской области - 14, в Винницкой - 13, во Львовской - 12.

В Херсонской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях российская армия била по объектам электроэнергетики по 5 раз в каждой. Также в Одесской области было зафиксировано 8 обстрелов энергоинфраструктуры, Ривненской – 4, Николаевской – 4, Полтавской – 3, Волынской – 3, Черниговской и Луганской – по 2.

Меньше всего обстреливали объекты электроэнергетики в Черкасской, Черновицкой и Закарпатской областях - по одному разу. В Тернопольской области ударов по объектам энергетики зафиксировано не было.

Фото: Энергоатом

  • 3 марта стало известно, что Украина к следующему отопительному сезону усилит защиту систем распределения электроэнергии и объектов генерации.
Общество
война с Россией
Читайте также:
3 мартa, 2023 пятница
Бахмут выполнил свои задачи, мы можем отойти, - военный эксперт Грабский
Путін Меркель
3 мартa, 2023 пятница
В бундестаге заявили, что решения Меркель поспособствовали полномасштабному нападению РФ на Украину
Алексей Данилов
3 мартa, 2023 пятница
"Лукашенко не так прост": Данилов оценил вероятность прямого вмешательства Беларуси в войну
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.41
    Покупка 38.41
    Продажа 39.31
  • EUR
    Покупка 40.21
    Продажа 41.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
4 мартa
19:31
ВСУ отразили многочисленные атаки под Бахмутом, нанесли два удара по ЗРК противника и по складу боеприпасов , – Генштаб
19:08
Путин встретился с 17-летним сыном Кадырова
Путин встретился с 17-летним сыном Кадырова
18:57
Обновлено
Вблизи Запорожья враг нанес удар по селу: повреждены дома
18:30
Эксклюзив
Более 50% украинцев убеждены, что децентрализация позволила лучше противостоять врагу, - консультант Совета Европы Ткачук
18:22
"Шли по еще теплым телам": под Авдеевкой разбили полк россиян, которые жаловались накануне Путину
18:06
OPINION
В отборе судей КСУ власти упорно игнорируют требования ЕС
17:54
Зеленский и Мецола встретились со студентами вузов Львовщины
17:41
Луческу нашел оправдание поражению "Динамо" от "Ингульца"
17:23
Главного тренера сборной Украины по баскетболу отправили в отставку
17:23
Эксклюзив
На укрепление гривни влияют сезонный фактор, сотрудничество с МВФ и действия НБУ, - экономист Фурман
17:13
Правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу
16:58
Похитили вещи и наличные деньги более чем на 1 млн: в Испании задержали группу, грабившую украинских беженцев
16:53
Цыганков в третьем матче подряд отдал результативный пас за "Жирону"
16:50
Президент Европарламента призвала к ужесточению санкций против РФ, упомянув об алмазах
16:25
Обновлено
УПЛ: "Кривбасс" победил "Колос", результаты всех матчей 16-го тура
16:15
Начальник штаба обороны ВС Канады посетил Украину и встретился с Залужным
16:14
Ежедневно россияне наносят по 30-40 авиаударов, - Игнат
16:05
Из-за скандала с комиком Щегелем Министерство культуры изменит правила выезда артистов за границу
16:05
OPINION
Китаю Путин уже проиграл
15:56
"Динамо" проиграло "Ингульцу" в первом матче после зимнего перерыва
15:44
санкции против РФ
РФ в обход западных санкций получает современные чипы и интегральные схемы через третьи страны, - Bloomberg
15:35
С утра Россия обстреливает Никопольщину: два человека погибли, повреждены дома и линия электропередачи
15:26
Эксклюзив
На правобережье Херсонщины россияне сбрасывают с дронов боеприпасы на гражданских, - Гуменюк
15:19
"Благодаря усилиям граждан и бизнеса ЕС мы сократили потребление газа на 19%": в Еврокомиссии заявили о провале российского энергетического шантажа
15:12
Саудовская Аравия передала Украине три самолета гуманитарной помощи
15:10
Опыт ВСУ позволяет перестраивать оборону и продолжать сопротивляться под Бахмутом, - представитель Восточной группировки войск ВСУ Череватый
14:50
Эксклюзив
Враг пытается взять Бахмут в оцепление, - лейтенант батальона "Свобода" НГУ Конон
14:47
Лидер УПЛ "Днепр-1" не смог победить "Александрию"
14:40
В Гуляйпольской общине в результате вражеского обстрела погибли два человека
14:24
В госдуме РФ посоветовали бизнесу за свой счет покупать системы ПВО "для защиты от украинских дронов"
14:01
OPINION
Возвращение беженцев в Украину начнется только в 2024-2025 годах
13:55
Мира не будет без привлечения Путина к ответственности, - президент Европарламента
13:53
Вадим Пристайко
Посол в Британии Пристайко указал на признаки формирования в НАТО консенсуса по истребителям для Украины
13:30
Появился демонстрационный вариант задач на НМТ-2023 по математике
13:15
Россия держит в Черном море 3 ракетоносителя, возможен залп "калибров" - 16 ракет
13:10
Медведев пообещал "салют" из "Калибров" в случае появления танкового завода Rheinmetall в Украине
13:06
"Депутаты народного совета "ЛНР" получили подозрение от СБУ
12:47
Первой ракетке мира Джоковичу запретили въезд в США
12:39
НАТО: РФ в войне против Украины потеряла более 200 тыс. военных и 1800 офицеров
12:11
Глава МАГАТЭ Гросси возлагает "большие надежды" на переговоры с Ираном по ядерной безопасности
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV