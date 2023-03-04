За время полномасштабной войны Россия нанесла 255 ударов по объектам электроэнергетики Украины
С 24 февраля 2022 года Россия 255 раз обстреливала объекты электроэнергетики Украины, больше всего ударов она нанесла в октябре
Об этом информирует Энергоатом .
По состоянию на 20 февраля 2023 г. российская армия нанесла по объектам электроэнергетики Украины 255 ударов. Больше всего обстрелов было зафиксировано в октябре - 82 удара, а меньше всего в августе - тогда объекты энергетики обстреливали трижды.
В Киевской области объекты энергоинфраструктуры обстреляли 22 раза, из них 12 – в Киеве. Также 22 раза наносили удары по объектам энергетики в Днепропетровской области.
В Харьковской и Донецкой областях было зафиксировано 20 ударов по объектам электроэнергетики. На Запорожье враг 16 раз обстрелял энергетическую инфраструктуру, в Сумской области - 14, в Винницкой - 13, во Львовской - 12.
В Херсонской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях российская армия била по объектам электроэнергетики по 5 раз в каждой. Также в Одесской области было зафиксировано 8 обстрелов энергоинфраструктуры, Ривненской – 4, Николаевской – 4, Полтавской – 3, Волынской – 3, Черниговской и Луганской – по 2.
Меньше всего обстреливали объекты электроэнергетики в Черкасской, Черновицкой и Закарпатской областях - по одному разу. В Тернопольской области ударов по объектам энергетики зафиксировано не было.
Фото: Энергоатом
- 3 марта стало известно, что Украина к следующему отопительному сезону усилит защиту систем распределения электроэнергии и объектов генерации.
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