За время полномасштабной войны России в Украине погибли 453 ребенка

Об этом информирует Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 6 января 2023 года более 1330 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 453 ребенка погибли и более 877 получили ранения разной степени тяжести", - пишет пресс-служба.

В настоящее время идет работа по установлению данных в местах активных боевых действий, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 429, Харьковской - 268, Киевской - 117, Херсонской - 83, Николаевской - 81 и Запорожской области - 81, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 40.

Вчера 5 января в городе Берислав Херсонской области в результате обстрела рашистов снаряд попал в жилой дом. Погибла семья вместе с 12-летним сыном.

Кроме того, из-за обстрелов военных РФ повреждено 3126 учебных заведений, 337 из них разрушены полностью.

Утром 5 января армия РФ из артиллерии обстреляла Чернобаевку и Камышаны Херсонской области. Повреждены дома, автомобили, линии электропередачи и газопровод.

Утром 5 января оккупанты атаковали центр Херсона: есть попадание в дом, на месте погиб 20-летний мужчина.

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