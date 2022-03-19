За время полномасштабной войны России против Украины границу нашего государства пересекло около 2 млн украинцев и 250 тыс. иностранцев, - пресс-секретарь Госпогранслужбы

Андрей Демченко рассказал об этом в эфире "Еспресо.TV".



"С начала полномасштабной войны России против Украины границу на выезд из нашего государства пересекло около 2 млн украинцев и 250 тыс иностранцев. Сейчас пассажиропоток снизился. Если раньше за сутки только по западному участку границы, не учитывая Молдову, он составлял 120-130 тысяч человек в сутки, то в настоящее время, к примеру за прошедшие сутки, границу со странами Европейского Союза пересекли около 70 тыс. человек как на въезд, так и на выезд", - отметил Демченко.



Спикер Госпогранслужбы также посоветовал гражданам пользоваться информацией, которую Госпогранслужба распространяет по поводу накопления транспорта и пешеходов перед пунктами пропуска для выбора наименее загруженного.

Напомним, по данным ООН, в Украине почти 6,5 миллиона внутренне перемещенных людей. Кроме этого, 3,2 миллиона уже уехали из Украины.