За время полномасштабной войны России против Украины границу нашего государства пересекло около 2 млн украинцев и 250 тыс. иностранцев, - пресс-секретарь Госпогранслужбы
Спикер государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что с 24 февраля государственную границу Украины пересекли около 2 миллионов украинцев и 250 тысяч иностранцев
Андрей Демченко рассказал об этом в эфире "Еспресо.TV".
"С начала полномасштабной войны России против Украины границу на выезд из нашего государства пересекло около 2 млн украинцев и 250 тыс иностранцев. Сейчас пассажиропоток снизился. Если раньше за сутки только по западному участку границы, не учитывая Молдову, он составлял 120-130 тысяч человек в сутки, то в настоящее время, к примеру за прошедшие сутки, границу со странами Европейского Союза пересекли около 70 тыс. человек как на въезд, так и на выезд", - отметил Демченко.
Спикер Госпогранслужбы также посоветовал гражданам пользоваться информацией, которую Госпогранслужба распространяет по поводу накопления транспорта и пешеходов перед пунктами пропуска для выбора наименее загруженного.
- Напомним, по данным ООН, в Украине почти 6,5 миллиона внутренне перемещенных людей. Кроме этого, 3,2 миллиона уже уехали из Украины.
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