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Главная война с Россией За время полномасштабной войны РФ в Украине родилось более 102 тысяч малышей

За время полномасштабной войны РФ в Украине родилось более 102 тысяч малышей

8 июля, 2022 пятница
18:47
война с Россией

С 24 февраля по 8 июля в Украине на свет появилось 102 575 младенцев. Больше всего малышей родилось на Львовщине

Об этом сообщает в фейсбуке Министерство юстиции Украины.

"Больше всего - во Львовской - 9 079 детей, Днепропетровской - 8 397 областях, г. Киев - 7 591 ребенок, Одесской - 7 530, Закарпатской - 5  495 и Винницкой - 5 273 областях", - говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны в Украине родилось 102 575 младенцев.

  • По состоянию на 10 апреля в Польше родилось более 600 украинских младенцев после того, как их матери уехали из страны из-за войны.

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