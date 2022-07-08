Об этом сообщает в фейсбуке Министерство юстиции Украины.

"Больше всего - во Львовской - 9 079 детей, Днепропетровской - 8 397 областях, г. Киев - 7 591 ребенок, Одесской - 7 530, Закарпатской - 5 495 и Винницкой - 5 273 областях", - говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны в Украине родилось 102 575 младенцев.

По состоянию на 10 апреля в Польше родилось более 600 украинских младенцев после того, как их матери уехали из страны из-за войны.

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