За время полномасштабной войны РФ в Украине родилось более 102 тысяч малышей
С 24 февраля по 8 июля в Украине на свет появилось 102 575 младенцев. Больше всего малышей родилось на Львовщине
Об этом сообщает в фейсбуке Министерство юстиции Украины.
"Больше всего - во Львовской - 9 079 детей, Днепропетровской - 8 397 областях, г. Киев - 7 591 ребенок, Одесской - 7 530, Закарпатской - 5 495 и Винницкой - 5 273 областях", - говорится в сообщении.
Всего с начала полномасштабной войны в Украине родилось 102 575 младенцев.
- По состоянию на 10 апреля в Польше родилось более 600 украинских младенцев после того, как их матери уехали из страны из-за войны.
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