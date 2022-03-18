За время полномасштабной войны РФ против Украины в Киеве родилось 757 младенцев, - КГГА
С 24 февраля по 18 марта в Киеве родилось 403 мальчика и 354 девочки
Об этом рассказали в КГГА .
Всего в столице родилось 757 детей, из которых 403 мальчика и 354 девочки. Кроме того, среди новорожденных – 13 двоен.
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