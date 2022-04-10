За время полномасштабной войны РФ против Украины в Киеве родились 1 189 младенцев и вступили в брак 1 439 пар, - КГГА

Об этом заявили в КГГА .



"В Киеве с 24 февраля родилось 1 189 малышей: 629 мальчиков и 560 девочек. Среди новорожденных - 29 двоен", - отметили в сообщении.



Также за это время в столице вступили в брак 1 439 пар, из них 300 – за последнюю неделю.



"Напоминаем: в столице стало безопаснее, однако вероятность повторных воздушных атак очень велика, так что киевлянам нужно быть осторожными", - добавили в КГГА.

Напомним, с начала полномасштабной войны в РФ против Украины в Польше родилось более 600 украинских младенцев.

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