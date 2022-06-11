Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .

"По состоянию на утро 11 июня 2022 года более 779 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 287 детей погибли и более 492 ранены", - подчеркнули ювенальные прокуроры.

Цифры не окончательны, поскольку их еще устанавливают в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 217, Харьковской – 132, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17, Житомирской – 15. В Киеве пострадали 16 детей .

В частности, стало известно о гибели еще 24 детей в Мариуполе Донецкой области в результате неизбирательных российских обстрелов.

Кроме того, поступила информация о ранении 17-летней девушки во время обстрелов Райгородка в Донецкой области 9 апреля.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.

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