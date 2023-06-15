Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины .

"Уже более года полномасштабной войны российская армия продолжает прицельно уничтожать украинскую инфраструктуру, наносить ракетные обстрелы и бить по мирным городам и гражданскому населению. Так, с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины вражеские снаряды повредили уже 1370 объектов и добавляет, что еще 184 объекта были разрушены до основания.

Сообщается, что наибольшие потери понесла медицинская инфраструктура в Харьковской, Херсонской, Донецкой, Николаевской и Киевской областях.

Несмотря на постоянные обстрелы, ремонтные работы в медучреждениях продолжаются. По состоянию на июнь уже полностью удалось отремонтировать 301 объект и еще 332 объекта восстановили частично.

"Вопреки ежедневным обстрелам и вызовам, с которыми сталкивается медицинская система Украины, Министерство здравоохранения вместе с партнерами и дальше будут работать над восстановлением украинской медицинской инфраструктуры от последствий войны", - добавили в ведомстве.