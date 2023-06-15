За время полномасштабной войны РФ повредила или разрушила в Украине более 1,5 тыс. медучреждений
За более чем 15 месяцев полномасштабной войны российские войска повредили или полностью разрушили 1554 объекта медицинских учреждений Украины
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины .
"Уже более года полномасштабной войны российская армия продолжает прицельно уничтожать украинскую инфраструктуру, наносить ракетные обстрелы и бить по мирным городам и гражданскому населению. Так, с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины вражеские снаряды повредили уже 1370 объектов и добавляет, что еще 184 объекта были разрушены до основания.
Сообщается, что наибольшие потери понесла медицинская инфраструктура в Харьковской, Херсонской, Донецкой, Николаевской и Киевской областях.
Несмотря на постоянные обстрелы, ремонтные работы в медучреждениях продолжаются. По состоянию на июнь уже полностью удалось отремонтировать 301 объект и еще 332 объекта восстановили частично.
"Вопреки ежедневным обстрелам и вызовам, с которыми сталкивается медицинская система Украины, Министерство здравоохранения вместе с партнерами и дальше будут работать над восстановлением украинской медицинской инфраструктуры от последствий войны", - добавили в ведомстве.
- 28 января стало известно, что за 11 месяцев войны российские войска разрушили в Украине 171 медучреждение, 1035 повреждены.
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