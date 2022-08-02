За время полномасштабной войны против Украины РФ потеряла около 41 170 военных, 259 реактивных систем залпового огня и 191 вертолет
С 24 февраля по 2 августа Россия потеряла в Украине 41 170 военных, 191 вертолет, 4014 бронемашин и 739 беспилотников
Об этом сообщил в фейсбуке Генштаб ВСУ .
За время полномасштабного вторжения в Украину ориентировочные потери России составляют:
- личного состава – около 41 170 (+140) человек
- танков ‒ 1768 (+0) ед.
- боевых бронированных машин ‒ 4014 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 936 (+4) ед.
- РСЗО ‒ 259 (+0) ед.
- средств ПВО ‒ 117 (+0) ед.
- самолетов – 223 (+0) ед.
- вертолетов – 191 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 739 (+3)
- крылатых ракет ‒ 174 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2914 (+2) ед.
- специальной техники – 82 (+0)
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Бахмутском и Криворожском направлениях.
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