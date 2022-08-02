Об этом сообщил в фейсбуке Генштаб ВСУ .

За время полномасштабного вторжения в Украину ориентировочные потери России составляют:

личного состава – около 41 170 (+140) человек

танков ‒ 1768 (+0) ед.

боевых бронированных машин ‒ 4014 (+3) ед.

артиллерийских систем – 936 (+4) ед.

РСЗО ‒ 259 (+0) ед.

средств ПВО ‒ 117 (+0) ед.

самолетов – 223 (+0) ед.

вертолетов – 191 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 739 (+3)

крылатых ракет ‒ 174 (+0),

кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2914 (+2) ед.

специальной техники – 82 (+0)

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Бахмутском и Криворожском направлениях.

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