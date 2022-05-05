За время полномасштабной войны против Украины РФ потеряла около 24,7 тыс. военных, 1092 танка, 312 БПЛА и 196 самолетов, - Генштаб ВСУ

Об этом в фейсбуке сообщил Генштаб ВСУ.



За время полномасштабной войны против Украины потери россиян составили:

личного состава – около 24700 (+200) военных;

танков – 1092 (+15) ед.;

боевых бронированных машин – 2651 (+41) ед;

артиллерийских систем – 499 (+8) ед;

РСЗО – 169 (+6) ед;

средства ПВО – 83 (+2) ед.;

самолетов – 196 (+2) ед;

вертолетов - 155 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 1907 (+40) ед.;

кораблей/катеров - 10 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9) ед.;

специальной техники – 38 (+0) ед.;

крылатых ракет – 89 (+2) ед.

В течение 4 мая наибольшие потери россияне понесли на Попаснянском направлении.

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