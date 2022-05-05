За время полномасштабной войны против Украины РФ потеряла около 24,7 тыс. военных, 1092 танка, 312 БПЛА и 196 самолетов, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 5 мая россияне потеряли в Украине около 24,7 тыс. военных, 1092 танка, 499 систем артиллерии, 312 БПЛА, 196 самолетов и 155 вертолетов
Об этом в фейсбуке сообщил Генштаб ВСУ.
За время полномасштабной войны против Украины потери россиян составили:
- личного состава – около 24700 (+200) военных;
- танков – 1092 (+15) ед.;
- боевых бронированных машин – 2651 (+41) ед;
- артиллерийских систем – 499 (+8) ед;
- РСЗО – 169 (+6) ед;
- средства ПВО – 83 (+2) ед.;
- самолетов – 196 (+2) ед;
- вертолетов - 155 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1907 (+40) ед.;
- кораблей/катеров - 10 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9) ед.;
- специальной техники – 38 (+0) ед.;
- крылатых ракет – 89 (+2) ед.
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