За время полномасштабной войны против Украины РФ потеряла около 19900 военных, 753 танка, 366 систем артиллерии, 160 самолетов и 144 вертолета, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 14 марта оккупанты потеряли около 19900 военных, 1968 бронемашин, 753 танка, 366 систем артиллерии, 160 самолетов, 144 вертолета и 134 БПЛА
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
С начала полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери россиян составили:
- личного состава – около 19900 человек;
- танков – 753 ед.;
- боевых бронированных машин – 1968 ед.;
- артиллерийских систем – 366 ед.;
- РСЗО – 122 ед.;
- средства ПВО – 64 ед.;
- самолетов – 160 ед.;
- вертолетов - 144 ед.;
- автомобильной техники – 1437 ед.;
- кораблей/катеров - 7 ед;
- цистерн из ГСМ – 76 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 134 ед.;
- специальной техники – 25 ед.;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 31.76Продажа 32.68
- Актуальное
- Важное