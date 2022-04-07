За время полномасштабной войны против Украины РФ потеряла около 18 900 военных, 1 891 бронемашин, 698 танков, 150 самолетов и 135 вертолетов, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 7 апреля россияне потеряли в Украине около 18 900 военных, 1 358 единиц автотехники, 1 891 бронемашин, 698 танков, 332 системы артиллерии, 150 самолетов и 111 БПЛА
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
За время полномасштабного вторжения в Украину ориентировочные потери оккупантов составили:
- личного состава – около 18900 человек;
- танков – 698 ед.;
- боевых бронированных машин – 1891 ед.;
- артиллерийских систем – 332 ед.;
- РСЗО – 108 ед.;
- средства ПВО – 55 ед.;
- самолетов – 150 ед.;
- вертолетов - 135 ед;
- автомобильной техники – 1358 ед.;
- кораблей/катеров - 7 ед;
- цистерн из ГСМ – 76 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 111 ед.;
- специальной техники – 25 ед.;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.
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