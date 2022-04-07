За время полномасштабной войны против Украины РФ потеряла около 18 900 военных, 1 891 бронемашин, 698 танков, 150 самолетов и 135 вертолетов, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



За время полномасштабного вторжения в Украину ориентировочные потери оккупантов составили:

личного состава – около 18900 человек;

танков – 698 ед.;

боевых бронированных машин – 1891 ед.;

артиллерийских систем – 332 ед.;

РСЗО – 108 ед.;

средства ПВО – 55 ед.;

самолетов – 150 ед.;

вертолетов - 135 ед;

автомобильной техники – 1358 ед.;

кораблей/катеров - 7 ед;

цистерн из ГСМ – 76 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 111 ед.;

специальной техники – 25 ед.;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.

Данные уточняются. Их подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.

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