За время полномасштабной войны против Украины оккупанты уничтожили 189 памятников культурного наследия, - Денисова
С 24 февраля российские оккупанты уничтожили в Украине 189 памятников культурного наследия, в том числе 82 религиозных сооружения
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова .
"Вместе с жизнями мирных жителей и военных, жилыми домами и объектами инфраструктуры войска государства-агрессора уничтожают памятники культурного наследия украинского народа", - отметила она.
Российские обстрелы уничтожили десятки украинских церквей, театров и мемориалов.
"По информации Министерства культуры и информационной политики Украины, зафиксировано 189 фактов разрушений таких объектов", - рассказала Людмила Денисова.
В общей сложности россияне уничтожили или повредили 74 объекта культурного наследия, 82 религиозных сооружения, 21 мемориальный памятник, 15 зданий, комплексов музеев и заповедников, 17 домов культуры, театров, библиотек.
"Уничтожение и повреждение объектов материального культурного наследия Украины является грубым нарушением Россией как членом ЮНЕСКО протоколов Конвенции ЮНЕСКО о защите культурных ценностей во время военных конфликтов. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений РФ прав человека в Украине. Я призываю международных партнеров закрыть небо над Украиной и предоставить оружие для борьбы со страной-агрессором РФ!" – подчеркнула омбудсмен.
- Напомним, Минкульт собирает информацию о повреждениях оккупантами объектов украинского культурного наследия.
- МКИП призвало украинцев не распространять информацию о перемещении объектов культурного наследия.
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