За время полномасштабной войны против Украины оккупанты повредили 797 учебных заведений, 76 из которых разрушили полностью, - Офис генпрокурора

Об этом сообщил ОГПУ .



"Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 797 учебных заведений. 76 из них разрушены полностью", - отметили ювенальные прокуроры.



Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и Киеве.

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