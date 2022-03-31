За время полномасштабной войны против Украины оккупанты повредили 797 учебных заведений, 76 из которых разрушили полностью, - Офис генпрокурора
С 24 февраля российские обстрелы и бомбардировки повредили в Украине 797 учебных заведений, 76 из них полностью уничтожили
Об этом сообщил ОГПУ .
"Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 797 учебных заведений. 76 из них разрушены полностью", - отметили ювенальные прокуроры.
Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и Киеве.
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