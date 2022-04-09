За время полномасштабной войны против Украины оккупанты потеряли около 19100 военных, 705 танков, 335 систем артиллерии, 151 самолет и 112 БПЛА, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 9 апреля РФ потеряла в Украине около 19100 военных, 1895 бронемашин, 705 танков, 335 систем артиллерии, 151 самолет и 136 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
За время полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери россиян составили:
- личного состава – около 19100 человек;
- танков – 705 ед.;
- боевых бронированных машин – 1895 ед.;
- артиллерийских систем - 335 ед,
- РСЗО – 108 ед.;
- средства ПВО – 55 ед.;
- самолетов – 151 ед.;
- вертолетов - 136 ед.;
- автомобильной техники – 1363 ед.;
- кораблей/катеров - 7 ед;
- цистерн из ГСМ – 76 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112 ед.;
- специальной техники – 25 ед.;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.
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