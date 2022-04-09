За время полномасштабной войны против Украины оккупанты потеряли около 19100 военных, 705 танков, 335 систем артиллерии, 151 самолет и 112 БПЛА, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



За время полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери россиян составили:

личного состава – около 19100 человек;

танков – 705 ед.;

боевых бронированных машин – 1895 ед.;

артиллерийских систем - 335 ед,

РСЗО – 108 ед.;

средства ПВО – 55 ед.;

самолетов – 151 ед.;

вертолетов - 136 ед.;

автомобильной техники – 1363 ед.;

кораблей/катеров - 7 ед;

цистерн из ГСМ – 76 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112 ед.;

специальной техники – 25 ед.;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.

Информацию уточняют. Подсчет потерь затруднен высокой интенсивностью боевых действий.

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