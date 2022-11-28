Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел Алена Матвеева, передает пресс- служба МВД .

"С 24 февраля, с начала полномасштабного вторжения РФ, было около 48 тысяч сообщений о пропавших без вести. Всего в настоящее время было найдено почти 30 тысяч человек по этим заявлениям. Однако, стоит отметить, что это заявления, которые были поданы в Нацполиции, поскольку люди могли обращаться и в другие правоохранительные органы", - сказала Матвеева.

Она отметила, что полиция начинает поиск после получения соответствующего заявления.

"Информация вносится в ЕРДР и правоохранители начинают максимально собирать данные о человеке: где пропал человек, будь то при обстреле или во время оккупации. Если заявление подает родственник пропавшего без вести, делается ДНК-экспертиза, данные которой вносятся в соответствующую базу данных", – сказала Матвеева.

Директор Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (ICMP) Мэтью Холлидей сказал, что во время войны в Украине пропали без вести уже более 15 тыс. человек.

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