За время полномасштабной войны потери оккупантов в Мариуполе достигли более $1,1 млрд, - "Азов"
По подсчетам полка "Азов", оккупанты уже потеряли в Мариуполе военной техники и выплат за мертвых солдат на сумму 1 млрд 111 млн 200 тыс. долларов без учета расходов на топливо, экипировку, питание и прочее
Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар.
"Вдумайтесь, эти деньги - это возможность построить 163 школы, или 273 детсада, или 12 современных больниц, 32 роддома. Это только Мариуполь. Я не говорю об Украине в целом", - говорит Паламар.
Он добавил, что эта ночь была с колоссальным количеством авиаударов (около 50), фосфорных бомб, ракет, артиллерии и всего, что может использовать "варвар против человечества".
Святослав Паламар призвал военно-политическое руководство к решительным действиям по деблокаде или эвакуации всех находящихся в Мариуполе.
"Для всех военных слова и действия - это одно и тоже. Поэтому нам трудно осознать, почему нам обещают и не действуют", - говорит Паламар.
- Напомним, в кремле опровергли согласие Путина на предложение генсека ООН Антониу Гутерреша об участии ООН и Международного комитета Красного креста в эвакуации мирного населения из окруженного завода "Азовсталь" в Мариуполе.
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