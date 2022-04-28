За время полномасштабной войны потери оккупантов в Мариуполе достигли более $1,1 млрд, - "Азов"

Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар.

"Вдумайтесь, эти деньги - это возможность построить 163 школы, или 273 детсада, или 12 современных больниц, 32 роддома. Это только Мариуполь. Я не говорю об Украине в целом", - говорит Паламар.

Он добавил, что эта ночь была с колоссальным количеством авиаударов (около 50), фосфорных бомб, ракет, артиллерии и всего, что может использовать "варвар против человечества".

Святослав Паламар призвал военно-политическое руководство к решительным действиям по деблокаде или эвакуации всех находящихся в Мариуполе.

"Для всех военных слова и действия - это одно и тоже. Поэтому нам трудно осознать, почему нам обещают и не действуют", - говорит Паламар.

Напомним, в кремле опровергли согласие Путина на предложение генсека ООН Антониу Гутерреша об участии ООН и Международного комитета Красного креста в эвакуации мирного населения из окруженного завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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