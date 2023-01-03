За время полномасштабной войны от рук захватчиков погибли 452 ребенка, еще 876 - получили ранения
За время полномасштабной войны в Украине российские оккупанты ранили 876 детей, еще 452 - убили
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
В целом по состоянию на 3 января 2023 года в Украине в результате полномасштабной войны с Россией пострадали не менее 1328 детей. Среди них 452 погибли от рук захватчиков. Еще 876 получили ранения.
Впрочем, эти цифры не являются окончательными. В настоящее время идет работа по их установлению в местах ведения боевых действий, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Отмечают, что больше детей пострадало в Донецкой области - 429. Также пострадали дети и в других областях: в Харьковской - 268, Киевской - 117, Николаевской - 81, Запорожской - 81, Херсонской - 81, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской – 40.
Добавляют, что без вести пропавшими сейчас считаются 358 детей. Депортировано – 13876 детей. 8688 из них обнаружили. Еще 125 вернули домой.
Также добавляют, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России в Украине повреждено 3126 учебных заведений. Из них полностью разрушены 337.
- 14 декабря омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что по подтвержденным данным сейчас в РФ находится более 12 тысяч украинских детей, из них около 8600 – принудительно депортированы.
- По состоянию на 23 декабря было известно, что в Херсонской области с момента деоккупации следователи подтвердили гибель 332 мирных жителей, 17 из них – дети.
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