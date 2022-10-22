За время полномасштабной войны от рук россиян в Донецкой области погибли 1073 человека

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Так, за сутки от рук россиян погибли три гражданских в Бахмуте. Еще десять получили ранения.

Всего за время полномасштабной войны оккупанты убили по меньшей мере 1073 мирных жителей Донбасса, 2451 ранили. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество подсчитать невозможно.

20 октября в Донецкой области захватчики убили двух гражданских в Донецкой области. Также на освобожденных территориях Донецкой области обнаружили девять тел погибших во время оккупации.