За время полномасштабной войны от рук россиян в Донецкой области погибли 1073 человека
За сутки россияне убили в Донецкой области по меньшей мере троих мирных жителей
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Так, за сутки от рук россиян погибли три гражданских в Бахмуте. Еще десять получили ранения.
Всего за время полномасштабной войны оккупанты убили по меньшей мере 1073 мирных жителей Донбасса, 2451 ранили. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество подсчитать невозможно.
- 20 октября в Донецкой области захватчики убили двух гражданских в Донецкой области. Также на освобожденных территориях Донецкой области обнаружили девять тел погибших во время оккупации.
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