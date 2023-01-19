Об этом информирует Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 19 января 2023 года более 1368 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 459 детей погибли и более 909 получили ранения разной степени тяжести", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что данные не окончательные, ведь боевые действия продолжаются, а информации с временно оккупированных территорий не поступают.

Больше всего пострадало украинских детей в Донецкой области - 429, Харьковской - 269, Киевской - 117, в Запорожской области - 84, Херсонской - 83, Николаевской - 82, Черниговской - 68, Луганской - 66 и Днепропетровской - 57.

По состоянию на 19 января пропавшими без вести числятся 337 детей. Также 13 916 – рашисты депортировали с временно оккупированных территорий Украины.

В результате бомбардировки и российских обстрелов повреждено 3126 учебных заведений, из них 337 полностью разрушены.

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