За время полномасштабной войны оккупанты убили 382 украинских ребенка, - Офис генпрокурора

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 388, Харьковской - 204, Киевской - 116, Николаевской - 71, Черниговской - 68 , Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 46», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 3 сентября в результате обстрела врагом города Зеленодольска Днепропетровской области погиб 9-летний мальчик.

"3 сентября российские военные произвели артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня с применением запрещенных кассетных боеприпасов с. Высунск Николаевской области. Погиб 8-летний мальчик, а еще трое детей 9, 7 и 11 лет получили ранения", - добавляют в Офисе.

Кроме этого там отметили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Напомним, в Германии была попытка поджога детсада, в который ходят дети из Украины

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