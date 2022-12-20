За время полномасштабной войны оккупанты убили 1271 человека на территории Донбасса
За минувшие сутки, 19 декабря, от рук российских захватчиков на территории Донбасса погибли по меньшей мере трое мирных жителей
Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Он отметил, что два человека погибли в Бахмуте, еще один человек - в Железном. Также пятеро мирных жителей Донбасса получили ранения.
Всего за все время полномасштабной войны Россия убила в Донецкой области 1271 человека, еще 2762 - ранила. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, точное количество которых установить невозможно.
- 18 декабря от рук оккупантов в Донецкой области погибли трое гражданских.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.48
Покупка 39.48Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.07Продажа 42.15
- Актуальное
- Важное