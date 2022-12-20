За время полномасштабной войны оккупанты убили 1271 человека на территории Донбасса

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он отметил, что два человека погибли в Бахмуте, еще один человек - в Железном. Также пятеро мирных жителей Донбасса получили ранения.

Всего за все время полномасштабной войны Россия убила в Донецкой области 1271 человека, еще 2762 - ранила. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, точное количество которых установить невозможно.

18 декабря от рук оккупантов в Донецкой области погибли трое гражданских.