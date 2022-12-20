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Главная война с Россией За время полномасштабной войны оккупанты убили 1271 человека на территории Донбасса

За время полномасштабной войны оккупанты убили 1271 человека на территории Донбасса

20 декабря, 2022 вторник
09:16
война с Россией

За минувшие сутки, 19 декабря, от рук российских захватчиков на территории Донбасса погибли по меньшей мере трое мирных жителей

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он отметил, что два человека погибли в Бахмуте, еще один человек - в Железном. Также пятеро мирных жителей Донбасса получили ранения.

Всего за все время полномасштабной войны Россия убила в Донецкой области 1271 человека, еще 2762 - ранила. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, точное количество которых установить невозможно.

  • 18 декабря от рук оккупантов в Донецкой области погибли трое гражданских.

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