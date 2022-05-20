За время полномасштабной агрессии России на Николаевщине оккупанты убили 255 человек и разрушили 3,5 тыс. зданий
На сегодняшний день на Николаевщине 21513 эвакуированных или перемещенных лиц, повреждено или разрушено более 3500 зданий разного рода, среди гражданских 991 пострадавший и 255 убитых
Об этом на брифинге в Медиацентре Украина сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
В самом Николаеве, сообщил он, тихо уже двое суток. Обстрелам кафиры подвергают населенные пункты на линии разграничения с Херсонской областью.
Виталий Ким отметил, что на юге Украины враг действительно приостановил активные попытки продвигаться вперед и сосредоточен на укреплении своих позиций.
"Враг закапывается, враг демотивирован. Они не хотят идти вперед, потому что Вооруженные силы Украины работают очень эффективно (в том числе артиллерией по тылам противника), что не позволяет ему аккумулировать достаточно сил для улучшения тактического положения на фронте", - отметил Ким.
Он также прокомментировал ситуацию вдоль побережья и на Черном море
"Мы видим угрозу, но она не ко времени, потому что на южном направлении продолжается борьба - в частности, за остров Змеиный. ВСУ эффективно топят корабли оккупантов и не дают им возможности подготовиться, чтобы угрожать высадкой на юге Украины", - сказал глава Николаевской ОВА.
- Напомним, правоохранители задержали жителя Николаевщины, распространявшего ложную информацию о подготовке взрывов в Одессе.
- 17 мая над Николаевщиной ВСУ сбили крылатую ракету, запущенную в направлении западных областей Украины.
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