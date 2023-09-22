За время полномасштабной агрессии РФ в Украине погибли 504 ребенка, более 1124 получили ранения

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"По состоянию на утро 22 сентября 2023 года по официальной информации ювенальных прокуроров известно о 504 погибших ребенка и более 1124, получивших ранения разной степени тяжести", - отметили в ОГПУ.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 487, Харьковской – 300, Киевской – 129, Херсонской – 124, Запорожской – 99, Николаевской – 97, Днепропетровской – 96, Черниговской – 71, Луганской – 67.

Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.