За время полномасштабной агрессии РФ в Украине погибли 504 ребенка, более 1124 получили ранения
В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине пострадало более 1628 детей, из них 504 погибли и более 1124 получили ранения
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
"По состоянию на утро 22 сентября 2023 года по официальной информации ювенальных прокуроров известно о 504 погибших ребенка и более 1124, получивших ранения разной степени тяжести", - отметили в ОГПУ.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 487, Харьковской – 300, Киевской – 129, Херсонской – 124, Запорожской – 99, Николаевской – 97, Днепропетровской – 96, Черниговской – 71, Луганской – 67.
Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
- По состоянию на 26 апреля более 1419 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.
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