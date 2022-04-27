За время полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 22,4 тыс. военных, 939 танков, 185 самолетов и 155 вертолетов, - Генштаб ВСУ

Об этом заявил Генштаб ВСУ .



С начала полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери РФ составляют:

личного состава – около 22,4 тыс. военных;

танков – 939 ед.;

боевых бронированных машин – 2342 ед.;

артиллерийских систем – 421 ед.;

РСЗО – 149 ед.;

средства ПВО – 71 ед.;

самолетов – 185 ед.;

вертолетов - 155 ед.;

автомобильной техники – 1666 ед.;

кораблей/катеров - 8 ед;

цистерн из ГСМ – 76 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 207 ед.;

специальной техники – 31 ед.;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.

Наибольшие потери 26 апреля кафиры понесли на Кураховском и Изюмском направлениях. Данные уточняются.

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