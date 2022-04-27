За время полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 22,4 тыс. военных, 939 танков, 185 самолетов и 155 вертолетов, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 27 апреля оккупанты потеряли около 22,4 тыс. военных, 2342 бронемашины, 939 танков, 421 систему артиллерии, 207 БПЛА, 185 самолетов и 155 вертолетов
Об этом заявил Генштаб ВСУ .
С начала полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери РФ составляют:
- личного состава – около 22,4 тыс. военных;
- танков – 939 ед.;
- боевых бронированных машин – 2342 ед.;
- артиллерийских систем – 421 ед.;
- РСЗО – 149 ед.;
- средства ПВО – 71 ед.;
- самолетов – 185 ед.;
- вертолетов - 155 ед.;
- автомобильной техники – 1666 ед.;
- кораблей/катеров - 8 ед;
- цистерн из ГСМ – 76 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 207 ед.;
- специальной техники – 31 ед.;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.
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