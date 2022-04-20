За время полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 20,9 тыс. военных, 815 танков, 391 систему артиллерии, 171 самолет и 150 вертолетов, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 20 марта оккупанты потеряли около 20,9 тыс. военных, 2087 бронемашин, 815 танков, 391 систему артиллерии, 171 самолет, 165 БПЛА и 150 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
С начала полномасштабной войны против Украины РФ потеряла ориентировочно:
- личного состава – около 20 900 человек;
- танков – 815 ед.;
- боевых бронированных машин – 2087 ед.;
- артиллерийских систем – 391 ед.;
- РСЗО – 136 ед.;
- средств ПВО – 67 ед.;
- самолетов – 171 ед.;
- вертолетов - 150 ед.;
- автомобильной техники – 1504 ед.;
- кораблей/катеров - 8 ед;
- цистерн с ГСМ – 76 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 165 ед.;
- специальной техники – 27 ед.;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.
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