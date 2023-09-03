За время полномасштабного вторжения Украина получила военную помощ на $100 млрд
По состоянию на 3 сентября с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Украина получила 100 миллиардов долларов военной помощи
Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью Укринформу.
Глава Минобороны Украины рассказал, чтобы получить оружие, технику, патроны, снаряды и выстрелы он общался с разными странами в разных часовых поясах.
"Если сегодня рассчитать и оценить все пакеты помощи, я думаю, уже под 100 миллиардов долларов мы получили за время полномасштабного вторжения. Только от США – более 50 миллиардов, уже под 60 подходит. Если это умножить на курс гривни, вы увидите, сколько это триллионов гривен", – подчеркнул Резников.
В то же время расходы на войска уходят и из украинского бюджета.
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"Чтобы вы понимали, значительное большинство бюджета Минобороны тратится на денежное обеспечение военных и компенсации. Поэтому, если посчитать эффективность использования бюджетных средств, то то, что мы обеспечиваем в армии, мы обеспечили дешево. Потому что сделали это за другие средства, средства других стран. Но, когда мне кто-то начинает говорить: это неэффективно, эффективнее было выйти во время войны на торги, провести долгие торги, конкуренцию, пройти суды с тендерными троллями и месяца через три заключить контракт… Да, извините, месяца через три неизвестно что бы было, если бы я это делал", – добавил министр.
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