За время полномасштабного вторжения Украина получила военную помощ на $100 млрд

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью Укринформу .

Глава Минобороны Украины рассказал, чтобы получить оружие, технику, патроны, снаряды и выстрелы он общался с разными странами в разных часовых поясах.

"Если сегодня рассчитать и оценить все пакеты помощи, я думаю, уже под 100 миллиардов долларов мы получили за время полномасштабного вторжения. Только от США – более 50 миллиардов, уже под 60 подходит. Если это умножить на курс гривни, вы увидите, сколько это триллионов гривен", – подчеркнул Резников.

В то же время расходы на войска уходят и из украинского бюджета.

Читайте также: Майк Макфол: Украине нужно лучшее оружие, а на Россию следует накладывать более сильные санкции

"Чтобы вы понимали, значительное большинство бюджета Минобороны тратится на денежное обеспечение военных и компенсации. Поэтому, если посчитать эффективность использования бюджетных средств, то то, что мы обеспечиваем в армии, мы обеспечили дешево. Потому что сделали это за другие средства, средства других стран. Но, когда мне кто-то начинает говорить: это неэффективно, эффективнее было выйти во время войны на торги, провести долгие торги, конкуренцию, пройти суды с тендерными троллями и месяца через три заключить контракт… Да, извините, месяца через три неизвестно что бы было, если бы я это делал", – добавил министр.