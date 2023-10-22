За время полномасштабного вторжения удалось вернуть 2600 украинских пленных и заложников, - представитель ГУР Юсов
Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что с начала полномасштабного вторжения около 2600 граждан вернулись домой – преимущественно речь идет о защитниках и защитницах, но среди них есть и гражданские
Об этом он сказал в интервью Эспрессо .
"В действительности, в последнее время мы не видим такой динамики, которая была раньше и по количеству обменов, и по количеству возвращенных, но происходят определенные полевые обмены, также были отдельные операции", - добавил он.
Юсов рассказал, что переговоры продолжаются, обменный фонд пополняется и места содержания российских военнопленных в Украине переполнены.
"Это хорошо, поскольку это означает, что Украина готова возвращать российских военнослужащих-оккупантов, но обычно возвращая своих граждан, своих защитников, защитниц и незаконно удерживаемых гражданских лиц. Работа над этим ведется. Я очень надеюсь и уверен, что в ближайшее время будут результаты", – добавил представитель ГУР.
- Ранее Юсов также рассказал , что некоторых военнопленных РФ отказывается отдавать без объяснения причин.
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