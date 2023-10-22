За время полномасштабного вторжения удалось вернуть 2600 украинских пленных и заложников, - представитель ГУР Юсов

Об этом он сказал в интервью Эспрессо .

"В действительности, в последнее время мы не видим такой динамики, которая была раньше и по количеству обменов, и по количеству возвращенных, но происходят определенные полевые обмены, также были отдельные операции", - добавил он.

Юсов рассказал, что переговоры продолжаются, обменный фонд пополняется и места содержания российских военнопленных в Украине переполнены.

"Это хорошо, поскольку это означает, что Украина готова возвращать российских военнослужащих-оккупантов, но обычно возвращая своих граждан, своих защитников, защитниц и незаконно удерживаемых гражданских лиц. Работа над этим ведется. Я очень надеюсь и уверен, что в ближайшее время будут результаты", – добавил представитель ГУР.