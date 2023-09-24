За время полномасштабного вторжения Россия совершила 536 преступлений против медиа и журналистов, - ИМИ

Об этом пишет Институт массовой информации.

Отмечается, что всего за август-сентябрь 2023 года Институт массовой информации зафиксировал семь нарушений свободы слова, совершенных Россией. Это были обстрелы журналистов, киберпреступления, уничтожение офиса редакции и юридическое давление.

В ИМИ напоминают, что в августе и сентябре под российские обстрелы попали украинские и иностранные журналисты. Под обстрел попала съемочная группа "Радио Свобода" в Донецкой области во время работы. В Запорожской области россияне дроном-камикадзе атаковали съемочную группу шведского телеканала TV4. В Чернигове в результате удара российской ракеты в помещение областного музыкально-драматического театра имени Шевченко 19 августа был разрушен офис издания "Челайн".

Кроме этого, в соцсети Facebook распространяли фейковую статью журналистки из Чернигова Ирины Синельник, сотрудничающей с информагентством УНИАН. В то же время юридическое давление со стороны России зафиксировано в отношении украинской телеведущей Марии Ефросининой, которую московский суд заочно приговорил к семи годам колонии по делу о распространении военных фейков по мотивам политической ненависти.