За время полномасштабного вторжения Россия совершила 536 преступлений против медиа и журналистов, - ИМИ
За год и семь месяцев с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия совершила 536 преступлений против журналистов и медиа
Об этом пишет Институт массовой информации.
Отмечается, что всего за август-сентябрь 2023 года Институт массовой информации зафиксировал семь нарушений свободы слова, совершенных Россией. Это были обстрелы журналистов, киберпреступления, уничтожение офиса редакции и юридическое давление.
В ИМИ напоминают, что в августе и сентябре под российские обстрелы попали украинские и иностранные журналисты. Под обстрел попала съемочная группа "Радио Свобода" в Донецкой области во время работы. В Запорожской области россияне дроном-камикадзе атаковали съемочную группу шведского телеканала TV4. В Чернигове в результате удара российской ракеты в помещение областного музыкально-драматического театра имени Шевченко 19 августа был разрушен офис издания "Челайн".
Кроме этого, в соцсети Facebook распространяли фейковую статью журналистки из Чернигова Ирины Синельник, сотрудничающей с информагентством УНИАН. В то же время юридическое давление со стороны России зафиксировано в отношении украинской телеведущей Марии Ефросининой, которую московский суд заочно приговорил к семи годам колонии по делу о распространении военных фейков по мотивам политической ненависти.
- Напомним, что в результате российского ракетного удара по Краматорску 27 июня получили ранения три гражданина Колумбии – Серхио Харамильо, Эктор Абад Фасиолинс и Каталина Гомес.
- Так, 19 сентября 2023 года российские кафиры атаковали автомобиль съемочной группы шведского телеканала TV4 в Запорожской области с беспилотника. В Министерстве иностранных дел Украины осудили действия РФ и назвали это военным преступлением против журналистов.
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