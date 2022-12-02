Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля по 2 декабря Россия потеряла:

личного состава – около 90 090 (+650) человек,

танков ‒ 2916 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5883 (+6) ед,

артиллерийских систем – 1905 (+1) ед,

РСЗО – 395 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 210 (+0) ед,

самолетов – 280 (+0) ед,

вертолетов – 262 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1564 (+2),

крылатые ракеты ‒ 531 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4464 (+23) ед,

специальная техника – 163 (+0).

За 1 декабря наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Как сообщалось ранее, в Олешках уменьшилось количество российских военных и их техники.

Колонна с ранеными оккупантами двигалась в сторону Мелитополя 28-29 ноября.

Силы обороны Украины установили новый рекорд. За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны.

Украинские защитники ликвидировали российского военного Олега Осадченко из ПИК Вагнера.

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