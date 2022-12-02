За время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине более 90 тыс. оккупантов, 5883 бронемашины и 1564 дрона, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения на войне с Украиной РФ потеряла более 90 тыс. оккупантов, и из них 650 за последние сутки, а также 5883 бронемашины и 1564 беспилотника
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля по 2 декабря Россия потеряла:
- личного состава – около 90 090 (+650) человек,
- танков ‒ 2916 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5883 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 1905 (+1) ед,
- РСЗО – 395 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 210 (+0) ед,
- самолетов – 280 (+0) ед,
- вертолетов – 262 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1564 (+2),
- крылатые ракеты ‒ 531 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4464 (+23) ед,
- специальная техника – 163 (+0).
За 1 декабря наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
- Как сообщалось ранее, в Олешках уменьшилось количество российских военных и их техники.
- Колонна с ранеными оккупантами двигалась в сторону Мелитополя 28-29 ноября.
- Силы обороны Украины установили новый рекорд. За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны.
- Украинские защитники ликвидировали российского военного Олега Осадченко из ПИК Вагнера.
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