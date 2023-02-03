Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

"МКИП продолжает фиксировать повреждение объектов культурной инфраструктуры в Украине в результате российской агрессии. Так, по состоянию на 25 января 2023 года ущерб понес 1271 объект культурной инфраструктуры, без учета памятников культурного наследия", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что из объектов 473 разрушены полностью или частично.

Только в январе общее количество пострадавших объектов культуры увеличилось на 82 единицы, более половины из которых, а это 44, расположены на деоккупированных территориях Херсонщины и в зонах боевых действий Донбасса.

В целом наибольшие потери инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Киевской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Запорожской и Сумской областях. Это клубные заведения – 603, библиотеки – 479, музеи и галереи – 69, театры и филармонии – 22, а также учреждения художественного образования (школы, колледжи) – 98 единиц.

"Самой многочисленной группой объектов культурной инфраструктуры, которые получили повреждения или разрушения, являются клубные заведения - 47% от общего количества заведений культурной инфраструктуры, которые понесли убытки", - отметили в МКИП.

Известно, что сейчас практически вся Луганщина и значительные части территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей по-прежнему находятся во временной оккупации. Поэтому невозможно подсчитать точное количество пострадавших объектов.