За время полномасштабного вторжения РФ в Украину 323 ребенка погибли, более 583 получили ранения
В результате полномасштабной войны РФ против Украины погибли 323 ребенка, было повреждено 2028 учебных заведений
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.
"По состоянию на утро 18 июня 2022 года более 906 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 323 ребенка погибли и более 583 ранены", - подчеркнули ювенальные прокуроры.
Эти цифры неокончательны, поскольку их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 301, Харьковской - 170, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17.
В Запорожской области в результате взрыва вражеской ракеты на территории жилого дома в одном из сел Пологовского района погиб 14-летний подросток.
В Николаеве от российского обстрела был ранен 7-летний мальчик.
В Харьковской области оккупанты открыли артиллерийский огонь по Савинцам Изюмского района и ранили 15-летнюю девочку.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2028 учебных заведений. Из них 209 разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.
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