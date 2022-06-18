Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.

"По состоянию на утро 18 июня 2022 года более 906 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 323 ребенка погибли и более 583 ранены", - подчеркнули ювенальные прокуроры.

Эти цифры неокончательны, поскольку их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 301, Харьковской - 170, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17.

В Запорожской области в результате взрыва вражеской ракеты на территории жилого дома в одном из сел Пологовского района погиб 14-летний подросток.

В Николаеве от российского обстрела был ранен 7-летний мальчик.

В Харьковской области оккупанты открыли артиллерийский огонь по Савинцам Изюмского района и ранили 15-летнюю девочку.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2028 учебных заведений. Из них 209 разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.

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