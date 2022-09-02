Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 2 сентября 2022 года более 1117 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 380 детей погибли и более 737 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Данные не окончательны, поскольку идет работа по установлению информации на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей на Донетчине – 388, Харьковщине – 204, Киевщине – 116, Черниговщине – 68, Николаевщине – 67, Луганщине – 61, Херсонщине – 55 и Запорожской области – 46.

Сообщается, что 31 августа в результате обстрела российских захватчиков в городе Балаклея Харьковской области 13-летний парень получил ранения.

Известно, что в результате обстрелов рашистов повреждено 2328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.