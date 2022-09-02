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Главная война с Россией За время полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 380 детей и еще 737 получили ранения

За время полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 380 детей и еще 737 получили ранения

2 сентября, 2022 пятница
09:02
война с Россией

С 24 февраля в результате обстрелов российских оккупантов погибли 380 детей и еще 737 получили ранения

Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 2 сентября 2022 года более 1117 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 380 детей погибли и более 737 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Данные не окончательны, поскольку идет работа по установлению информации на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей на Донетчине – 388, Харьковщине – 204, Киевщине – 116, Черниговщине – 68, Николаевщине – 67, Луганщине – 61, Херсонщине – 55 и Запорожской области – 46.

Сообщается, что 31 августа в результате обстрела российских захватчиков в городе Балаклея Харьковской области 13-летний парень получил ранения.

Известно, что в результате обстрелов рашистов повреждено 2328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.

  • 30 июля Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области из-за постоянных обстрелов и угрозы остаться зимой без тепла.
  • С начала августа около 35 тысяч мирных жителей эвакуировались из опасных регионов, треть из них - дети.

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Россия
война с Россией
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