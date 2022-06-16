За время полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 318 детей, 581 были ранены
В результате полномасштабной войны РФ против Украины погибло 318 детей и было повреждено 2 тыс. учебных заведений
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"По состоянию на утро 16 июня 2022 года почти 900 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 318 детей погибли и более 581 ранены", - говорится в сообщении.
Цифры не окончательные, ведь их устанавливают в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадавших детей в Донецкой области – 297, Харьковской – 170, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.
В частности, 14 июня в больницу привезли 2-месячного младенца с тяжелыми ранениями от российского обстрела Угледара в Донецкой области.
Стало известно, что 15 марта из-за авиационного удара кафиров по жилым домам Мариуполя погибли две семьи и пятеро их детей.
Также выяснили, что 24 февраля на выезде из села Мартово Чугуевского района Харьковской области мать с 16-летним сыном попали под российские танковые обстрелы. В результате этого ребенок получил осколочное ранение.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2 тыс. учебных заведений. Из них 208 разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.
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