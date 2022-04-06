За время полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 1480 мирных жителей, - ООН

Об этом сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека.



"С 4 часов утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 24:00 полуночи 4 апреля 2022 года (по местному времени), Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 3675 жертв среди гражданского населения . страна: 1480 убитых и 2195 раненых", - говорится в отчете.



Среди убитых - 331 человек, 211 женщин, 22 девушек и 40 мальчиков, а также 61 ребенок и 815 взрослых, чей пол не известен. Ранения получили 253 мужчины, 194 женщины, 43 девочки и 40 мальчиков, еще 100 детей и 1565 взрослых, чей пол пока не установили.



В Донецкой и Луганской областях зафиксировали 474 погибших и 1065 раненых. На подконтрольной украинскому правительству территории – 407 погибших и 808 раненых. В ОРДО погибли 67 человек и 257 получили ранения.



В других регионах Украины (Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области), под контролем правительства Украины, 1006 человек погибли и 1130 были ранены.



Большинство потерь среди гражданских вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной воздействия, в частности, обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.



По информации УВКПЧ, эти цифры значительно выше, ведь задерживаются или ждут подтверждения отчеты с мест активных боевых действий: из Мариуполя, Волновахи, Изюма, Попасной и Бородянки, где сообщают о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти данные дополнительно подтверждают и не включаются в статистику.



УВКПЧ обращает на отчет ОГПУ, по которому на 8:00 5 апреля по местному времени 165 детей погибли и 266 получили ранения.



"Увеличение цифр в этом обновлении по сравнению с предыдущим обновлением (по состоянию на 24:00 в полночь 3 апреля 2022 г. (по местному времени) не следует приписывать жертвам среди гражданского населения, которые произошли только 4 апреля, поскольку в течение дня УВКПЧ также подтвердило потери, что так же не все жертвы среди гражданского населения, о которых сообщалось 4 апреля, были включены в приведенные выше цифры. Некоторые из них все еще ожидают подтверждения и, если подтвердятся, о них будет сообщено в последующих обновлениях", - отметили в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

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