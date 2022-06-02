За время полномасштабного вторжения РФ в Украине погиб 261 ребенок, более 460 ранены
С 24 февраля по 2 июня оккупанты убили в Украине 261 ребенка, более 460 ранили и повредили 1938 учебных заведений
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"По состоянию на утро 2 июня 2022 года более 721 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 261 ребенок погиб и более 460 ранены", - отметили ювенальные прокуроры.
Цифры не окончательны, ведь их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше детей пострадало в Киеве - 16, Донецкой области - 184, Киевской - 116, Харьковской - 112, Черниговской - 68, Луганской - 52, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 29, Сумской - 17, Житомирской - 15.
На Харьковщине в результате российских обстрелов Ивановки Изюмского района 31 мая погиб 12-летний парень.
Также стало известно о гибели 17 и ранении 14 детей в результате обстрела Мариуполя.
"Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1938 учебных заведений. При этом 182 из них разрушены полностью", - добавили ювенальные прокуроры.
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