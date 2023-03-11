За время полномасштабного вторжения РФ разрушила более 152 тысячи жилых домов и более 60 тысяч объектов инфраструктуры
За время полномасштабного вторжения Россия произвела более 40,5 тыс. обстрелов Украины, в результате которых было разрушено более 152 тыс. жилых домов и более 60 тыс. объектов инфраструктуры
Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
"Вместе с жилыми домами с начала полномасштабного вторжения российскими ракетными ударами разрушены более 60 тысяч объектов общей инфраструктуры", - отметил Клименко.
Он добавил, что в настоящее время открыто 66 300 уголовных производств по преступлениям, совершенным российскими военнослужащими. Около 80% из них – это нарушение законов и обычаев войны.
По словам Клименко, эти преступления документируют и передают СБУ для дальнейшего расследования и привлечения российских военных преступников к ответственности. Также задокументированные преступления передают в офис генпрокурора Украины, который на их основе готовит материалы в международные суды.
"По ним готовятся материалы, чтобы потом международные суды рассматривали в дальнейшем эти дела по совершению военных преступлений на территории нашей страны", - подчеркнул министр.
- В субботу, 11 марта, российская армия нанесла ракетный удар по территории Запорожской области.
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