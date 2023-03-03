Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"По состоянию на утро 3 марта 2023 года более 1390 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 461 ребенок погиб и более 930 получили ранения разной степени тяжести", - пишет прессслужба.

Сообщается, что данные не окончательны, ведь продолжаются боевые действия, а некоторые территории временно оккупированы.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 445, Харьковской - 272, Киевской - 123, Херсонской - 90 и в Запорожской области - 84, Николаевской - 83, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 64.

Вчера 2 марта в результате обстрела рашистами села Казацкое Херсонской области ранен 16-летний парень.

В течение года вооруженными силами России повреждено 3126 учебных заведений, из них 438 разрушены полностью.