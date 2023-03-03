За время полномасштабного вторжения РФ ранения получили более 930 детей
С 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года в Украине в результате действий российских военных ранения разной степени получили более 930 детей
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"По состоянию на утро 3 марта 2023 года более 1390 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 461 ребенок погиб и более 930 получили ранения разной степени тяжести", - пишет прессслужба.
Сообщается, что данные не окончательны, ведь продолжаются боевые действия, а некоторые территории временно оккупированы.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 445, Харьковской - 272, Киевской - 123, Херсонской - 90 и в Запорожской области - 84, Николаевской - 83, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 64.
Вчера 2 марта в результате обстрела рашистами села Казацкое Херсонской области ранен 16-летний парень.
В течение года вооруженными силами России повреждено 3126 учебных заведений, из них 438 разрушены полностью.
- За сутки 2 марта российская армия 65 раз били по Херсонской области из разных видов оружия, повреждены дома, есть погибший, 17 человек получили ранения.
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